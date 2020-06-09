Венедіктова заявляє, що готова підписати підозри депутатам, зокрема Порошенкові

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що готова за наявності підстав і достатніх доказів підписати підозру колишньому президентові Петрові Порошенку. Про це вона сказала в інтерв’ю Українським Новинам.

«За наявності підстав і достатніх доказів у мене немає проблем підписати підозру чинним народним депутатам. Я не слабка людина і я це зроблю в чітко регламентований законом спосіб... у тому числі (Порошенкові)», – сказала генпрокурорка.

За словами Венедіктової, вона в курсі кожної справи, в якій фігурує експрезидент.

«Я як ніхто в курсі, які це справи. 17 справ відкрив Руслан Рябошапка, чотири справи відкрила я, причому три за рішенням суду, одне за заявою Деркача, але рішення суду збігається із заявою Деркача», – повідомила Венедіктова.

Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо зараз таких підстав, генпрокурорка підкреслила, що наразі «йде розслідування, але, так чи інакше, прийде час ухвалювати законні процесуальні рішення, і вони будуть різні».

Минулого тижня Печерський районний суд Києва дозволив примусовий привід народного депутата від «Європейської солідарності» Петра Порошенка на допит.

Як повідомило Державне бюро розслідувань, допит має відбутися об 11:00 10 червня в межах провадження про «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».

Адвокат Порошенка Ігор Головань після цього звинуватив ДБР у порушеннях.