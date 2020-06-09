Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 червня 2020, Київ 11:28
Новини | Політика

Венедіктова заявляє, що готова підписати підозри депутатам, зокрема Порошенкові

«За наявності підстав і достатніх доказів у мене немає проблем підписати підозру чинним народним депутатам», – сказала генпрокурор

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що готова за наявності підстав і достатніх доказів підписати підозру колишньому президентові Петрові Порошенку. Про це вона сказала в інтерв’ю Українським Новинам.

«За наявності підстав і достатніх доказів у мене немає проблем підписати підозру чинним народним депутатам. Я не слабка людина і я це зроблю в чітко регламентований законом спосіб... у тому числі (Порошенкові)», – сказала генпрокурорка.

За словами Венедіктової, вона в курсі кожної справи, в якій фігурує експрезидент.

«Я як ніхто в курсі, які це справи. 17 справ відкрив Руслан Рябошапка, чотири справи відкрила я, причому три за рішенням суду, одне за заявою Деркача, але рішення суду збігається із заявою Деркача», – повідомила Венедіктова.

Відповідаючи на запитання про те, чи достатньо зараз таких підстав, генпрокурорка підкреслила, що наразі «йде розслідування, але, так чи інакше, прийде час ухвалювати законні процесуальні рішення, і вони будуть різні».

Минулого тижня Печерський районний суд Києва дозволив примусовий привід народного депутата від «Європейської солідарності» Петра Порошенка на допит.

Фоторепортаж: що відбувалося в Музеї Івана Гончара
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фоторепортаж: що відбувалося в Музеї Івана Гончара

Увечері 26 травня до Музею Івана Гончара приїхали люди у формі, які представилися співробітниками Державного бюро розслідувань

Як повідомило Державне бюро розслідувань, допит має відбутися об 11:00 10 червня в межах провадження про «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».

Адвокат Порошенка Ігор Головань після цього звинуватив ДБР у порушеннях.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG