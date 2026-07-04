Число загиблих внаслідок землетрусів у Венесуелі наблизилося до трьох тисяч

Внаслідок подвійного землетрусу, що стався у Венесуелі 24 червня, за останніми даними, оприлюдненими місцевою владою, загинули щонайменше 2954 людини, кількість поранених досягла 16 592.

Тисячі людей залишилися без даху над головою, десятки тисяч досі вважаються зниклими безвісти.

Міжнародні команди з ліквідації наслідків стихійних лих повідомили, що починають завершувати рятувальні операції, у той час, як залишається все менше шансів знайти тих, хто вижив, під завалами.

Два землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 балів сталися у Венесуелі ввечері 24 червня з інтервалом у близько хвилини. Згодом зафіксували ще сотні афтершоків. Найбільше постраждав прибережний густонаселений штат Варгас, особливо місто Ла-Гуайра, руйнування фіксувалися і в столиці країни Каракасі.

Венесуела розташована в сейсмічно активній зоні на стику Карибської і Південноамериканської тектонічних плит.