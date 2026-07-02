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Новини | Міжнародні

У Венесуелі дворічну дитину врятували з-під завалів через шість днів після землетрусу

Місцеві жителі моляться під час Національного дня молитви за жертвами землетрусу у Валенсії, штат Карабобо, Венесуела, 28 червня 2026 року
Місцеві жителі моляться під час Національного дня молитви за жертвами землетрусу у Валенсії, штат Карабобо, Венесуела, 28 червня 2026 року

У Венесуелі після землетрусу врятували дворічного хлопчика Клайбера Морана, який провів під завалами шість днів. Його тітка Андрія Сармієнто розповіла BBC News, що здоров'ю дитини нічого не загрожує. «У нього лише кілька подряпин на руках і ногах, але не більше того», – сказала вона.

Клайбера Морана знайшли під завалами будинку в штаті Ла-Гуайра на карибському узбережжі Венесуели. Раніше повідомлялося, що цей район найбільше постраждав унаслідок землетрусу.

За словами Сармієнто, дитину вдалося врятувати лише з другої спроби. Спочатку до нього намагалися дістатися рятувальники із Великої Британії, але їм не вдалося цього зробити. Пізніше Клайбера витягла з-під завалів команда з Йорданії.

Сармієнто пообіцяла, що піклуватиметься про племінника «з материнською теплотою», доки не знайдуть її старшу сестру. 23-річна тітка хлопчика, як і раніше, сподівається, що батьки Клайбера все ще живі.

Увечері 24 червня у Венесуелі з різницею в 38 секунд сталися два підземні поштовхи магнітудою 7,2 і 7,5. За офіційними даними на 1 липня, кількість загиблих сягнула 2295 осіб. Десятки тисяч вважаються зниклими безвісти.

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