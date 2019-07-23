Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Липень 2019, Київ 10:49
Новини | Міжнародні

У Венесуелі стався масштабний блекаут: без світла лишилися 18 штатів

Passengers are seen during a blackout at Simon Bolivar international airport in Caracas

Дивитись коментарі

У Венесуелі сталося чергове масове відключення електроенергії, яке зачепило, в тому числі, й Каракас. Загалом без світла залишилися 18 з 23 штатів, уточнює ВВС.

Міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що відключення було спричинене «електромагнітною атакою».

У березні масштабний блекаут стався у всіх 23 штатах і тривав тиждень, що призвело до дефіциту продуктів та заворушень. Інше відключення в квітні зачепило значну частину країни, однак тривало лише кілька годин.

Президент Ніколас Мадуро називають відключення електроенергії «тероризмом» та саботажем опозиції. Тоді як представники опозиції заявляють, що причиною цього стала багаторічна корупція та недостатнє інвестування в галузь.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG