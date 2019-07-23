У Венесуелі стався масштабний блекаут: без світла лишилися 18 штатів

У Венесуелі сталося чергове масове відключення електроенергії, яке зачепило, в тому числі, й Каракас. Загалом без світла залишилися 18 з 23 штатів, уточнює ВВС.

Міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що відключення було спричинене «електромагнітною атакою».

У березні масштабний блекаут стався у всіх 23 штатах і тривав тиждень, що призвело до дефіциту продуктів та заворушень. Інше відключення в квітні зачепило значну частину країни, однак тривало лише кілька годин.

Президент Ніколас Мадуро називають відключення електроенергії «тероризмом» та саботажем опозиції. Тоді як представники опозиції заявляють, що причиною цього стала багаторічна корупція та недостатнє інвестування в галузь.