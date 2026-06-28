Число загиблих через землетруси у Венесуелі перевищило 1400 людей

Число загиблих внаслідок двох сильних землетрусів, що сталися у Венесуелі в ніч проти 25 червня, зросло до 1430, повідомляють міжнародні медіа. Ще 3 238 людей зазнали поранень, десятки тисяч, за різними оцінками, є зниклими безвісти.

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родріґес заявила увечері 27 червня, що до країни прибули понад 2700 закордонних рятувальників для участі в пошукових операціях:

«Ми отримали підтримку від 24 країн міжнародної спільноти, які надіслали 521 тонну припасів, 86 кінологічних підрозділів і більше ніж 2 741 фахівців із пошуку, порятунку й підтримки, які вже долучилися до наших команд».

Від моменту стихійного лиха минуло понад 72 години – за оцінками експертів, цей період вважається критично важливим для пошуку вцілілих під завалами. Після закінчення цього терміну шанси виживання без джерела води різко зменшуються.

Повторні поштовхи

Раніше директорка Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця в країнах Америки Лойс Пейс розповіла американському каналу CNN, що часті повторні поштовхи ускладнюють рятувальні роботи.

За словами венесуельського посадовця, з яким поговорив CNN, після двох великих землетрусів сталося щонайменше 430 афтершоків.

ООН оцінила збитки від землетрусів у 6,7 мільярда доларів – це дорівнює 6% ВВП Венесуели.

Підземні поштовхи сталися з інтервалом близько хвилини, при цьому другий поштовх магнітудою 7,5 був сильнішим за перший, він оцінюється як найбільш руйнівний за понад 100 років. Найбільше постраждав густонаселений прибережний штат Варгас, особливо місто Ла-Гуайра, руйнування є і в столиці країни Каракасі. Щонайменше десятки тисяч людей залишилися без даху над головою.







