Словаччина визнала Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Іван Корчок після засідання уряду заявив, що Словацька Республіка визнає Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Боліваріанської Республіки Венесуели.

У заяві міністерства, зокрема, наголошується, що «цим кроком Словаччина приєднується до групи 24 держав – членів Європейського союзу, які ще минулого року константували, що єдиним законним і демократично обраним конституційним діячем у Венесуелі є Хуан Гуайдо».

Міністр Іван Корчок також звернув увагу на тривале погіршення внутрішньополітичної ситуації у Венесуелі та на антиконституційні дії президента країни Ніколаса Мадуро, що стосуються виголошення нових демократичних президентських виборів.

Саме режим Мадуро 29 червня розпорядився вислати з країни голову представництва ЄС у Венесуелі Ісабель Бріланте Педрос після того, як Європейський союз посилив санкції щодо 11 венесуельских урядовців, які підтримують владу Мадуро.

У своїй заяві ЄС закликає президента Мадуро, «враховуючи глибоку політичну і соціально-економічну кризу в Венесуелі», шукати мирні шляхи виходу з кризи і переглянути своє рішення.

Протистояння влади і опозиції на чолі з Хуаном Гуайдо загострюється, викликаючи занепокоєння і в Україні. Зокрема, на своїй твіттер-сторінці ще 24 січня 2019 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін зауважив, що «боротьба венесуельців чимось нагадує мені драйв часів Майдану. Маємо підтримати дух свободи та справедливості та тих, хто відстоює своє право на вільне майбутнє».

Також тодішній заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у травні 2019 року зазначив, що «єдиний шлях припинити кровопролиття, узурпацію влади Мадуром, страждання людей, це вільні і прозорі президентські вибори, сертифіковані міжнародними організаціями, зокрема ОАД» (Організацією Американських Держав – ред.).

20 травня 2018 року Ніколас Мадуро в результаті позачергових виборів був вдруге обраний президентом Венесуели. Оскільки другий президентський термін Мадуро закінчиться у 2025 році, опозиція на чолі з Гуайдо вимагає проведення нових президентських виборів.

У січні 2019 року Гуайдо проголосив себе виконувачем обов’язків президента. США і більшість країн Заходу визнали його лідером країни, але реальна влада залишається у Мадуро. Його підтримують Росія та Китай.