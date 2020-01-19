Мадуро пропонує США діалог на тлі політичної кризи у Венесуелі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував Сполученим Штатам почати переговори щодо політичної та дипломатичної кризи, яка триває в його країні.

У великому інтерв’ю американському виданню Washington Post Мадуро запропонував США припинити санкції проти Венесуели та перезапустити двосторонні відносини, натякаючи на поновлення співпраці з енергетичним сектором багатої на нафту країни.

«Якщо між урядами є повага, неважливо, наскільки великі Сполучені Штати, якщо є діалог та обмін достовірною інформацією, ми точно зможемо створити новий тип взаємин. Взаємини, засновані на повазі та діалозі, створюють вигідну для обох сторін ситуацію. А від конфліктних відносин програють обидва», – сказав Мадуро.

Президент Венесуели, проти якого в його країні торік прокотилася хвиля протестів, також заявив про бажання вести прямі переговори з лідером опозиції та спікером парламенту Хуаном Ґуайдо. США та ще понад 50 країн визнали Ґуайдо лідером Венесуели після президентських виборів 2018 року, які зазнали критики як нечесні.

Наразі Ґуайдо, який разом із прихильниками вимагав провести чесні та вільні вибори, переховується в посольстві Іспанії, побоюючись арешту.

На початку січня парламент проголосував за нового спікера. На голосування не змогла потрапити основна частина опозиціонерів на чолі зі спікером Ґуайдо. Натомість вони провели своє засідання і переобрали чинного спікера на цю посаду.

Опозиція звинуватила Мадуро в «парламентському перевороті». Державний секретар США Майк Помпео висловився на підтримку Гуайдо.

Мадуро вступив на посаду в 2013 році і склав присягу на другий термін у січні після виборів у травні 2018 року, які критикувала опозиція, заявляючи про фальсифікації.

У 2019 році у Венесуелі тривало протистояння між прихильниками опозиціонера Хуана Гуайдо і президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо визнали легітимним тимчасовим президентом Венесуели США, більшість країн Європи і Південної Америки. Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, Куба і Болівія.

На тлі протистояння триває глибока економічна криза, в результаті якої з країни виїхали понад чотири мільйони людей. У всіх регіонах Венесуели спостерігається дефіцит харчів та інших товарів.

За даними ООН, за останні півтора року в результаті спецоперацій, скоєних збройними угрупованнями та спецслужбами Венесуели, загинули майже сім тисяч людей. За даними організації, служби безпеки країни регулярно застосовують тортури і порушують права людини щодо громадян, яких вважають загрозою.