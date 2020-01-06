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06 січня 2020, Київ 11:34
Новини | Міжнародні

У Венесуелі обрали голову парламенту без опозиції – натомість вона проголосила головою Гуайдо

Хуан Гуайдо (на фото) і опозиційні депутати не змогли потрапити до будівлі парламенту

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Лідера опозиції та спікера Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо з прихильниками не допустили до будівлі парламенту 5 січня, в день голосування за нового спікера.

Представники сил безпеки оточили будівлю і не дозволили опозиціонерам потрапити всередину. Гуайдо намагався перелізти через паркан, але охорона йому не дозволила.

Відтак спікером парламенту визнали Луїса Парру, який номінально належить до опозиції, але отримав підтримку президента країни Ніколаса Мадуро. Він отримав 81 голос. Всього в парламенті 165 місць, 112 з них займає опозиція.

Опозиційні депутати провели своє імпровізоване засідання в приміщенні місцевої газети і переобрали на посаду спікера Гуайдо.

За даними Національної асамблеї, за нього проголосували 100 членів парламенту.

Опозиція звинуватила Мадуро в «парламентському перевороті». Державний секретар США Майк Помпео висловився на підтримку Гуайдо.

«Вітаю Хуана Гуайдо з його переобранням на посаду голови Національної асамблеї! Арешти, хабарі та блокування доступу до її будівлі не змогли вивести з ладу Національну асамблею Венесуели. Тільки вільні та чесні президентські вибори, організовані традиційним урядом, можуть покласти край цій кризі», – написав він у своєму Твітері.

Мадуро вступив на посаду в 2013 році і склав присягу на другий термін у січні після виборів у травні 2018 року, які критикувала опозиція, заявляючи про фальсифікації.

У 2019 році у Венесуелі тривало протистояння між прихильниками опозиціонера Хуана Гуайдо і президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо визнали легітимним тимчасовим президентом Венесуели США, більшість країн Європи і Південної Америки. Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, Куба і Болівія.

На тлі протистояння триває глибока економічна криза, в результаті якої з країни виїхали понад чотири мільйони людей. У всіх регіонах Венесуели спостерігається дефіцит харчів та інших товарів.

За даними ООН, за останні півтора року в результаті спецоперацій, скоєних збройними угрупованнями та спецслужбами Венесуели, загинули майже сім тисяч людей. За даними організації, служби безпеки країни регулярно застосовують тортури і порушують права людини щодо громадян, яких вважають загрозою.

Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж
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Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж

23 січня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента, коли десятки тисяч людей взяли участь у протестах проти президента-соціаліста Ніколаса Мадуро. Деякі загальнонаціональні демонстрації переросли у насильство – як повідомляється, загинули щонайменше чотири людини. Мадуро обіймає посаду президента Венесуели з 2013 року, коли він виграв вибори, які пройшли після смерті колишнього лідера країни Уго Чавеса. Переобрали Мадуро на цю посаду (до 2025-го) торік під час голосування, результати якого не визнали венесуельська опозиція, США і низка інших держав. Парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором влади в країні. Про підтримку Гуайдо заявив президент США Дональд Трамп.​ Протести проти Мадуро підтримали політики Євросоюзу: Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні і президент Європейської ради Дональд Туск. Мадуро ж підтримали в Росії та Туреччині.

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