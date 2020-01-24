Болівія заявила про розрив дипломатичних відносин із Кубою

Тимчасовий уряд Болівії оголосив 24 січня, що припиняє дипломатичні відносини з Кубою, повідомляють західні ЗМІ. Офіційний Сукре звинуватив Гавану в «постійній ворожості та звинуваченнях на адресу болівійського конституційного уряду та його демократичних процесів».

Як заявив голова адміністрації президента країни Єрко Нуньєз, причиною такого рішення стали заяви міністра закордонних справ Куби Бруно Родріґеза на адресу виконувачки обов’язків президента Болівії Жанін Аньєз.

Як повідомляє France24, Аньєз раніше критикувала ініціативу з медичної допомоги, яку відрядила до її країни Куба. За її твердженням, під час 14-річного президентства її попередника Ево Моралеса Болівія виплатила гавані 147 мільйонів доларів за медичну допомогу, але лише 20% з цієї суми дійсно дісталися лікарям.

У відповідь Родріґез звинувати болівійську лідерку в брехні і назвав її «очільницею заколоту».

Раніше Аньєз розірвала дипломатичні відносини з Венесуелою, визнавши чинним президентом цієї країни лідера опозиції Хуана Гуайдо замість очільника соціалістичного режиму Ніколаса Мадуро.

Ево Моралес правив Болівією останні 14 років. У жовтні 2019 року він пішов на четверті вибори президента. Місцева виборча комісія оголосила про його перемогу вже в першому турі, але опозиція не погодилася з цими результатами, а перевірка пізніше підтвердила фальсифікації.

На тлі масових протестів Моралес спочатку погодився анулювати результати виборів президента і провести нове голосування, а потім, після вимоги військових, пішов у відставку. Обов’язки глави держави виконує лідерка опозиції Жанін Аньєз.

МЗС Росії й уряди декількох країн Латинської Америки, в тому числі президент Венесуели Ніколас Мадуро, новообраний президент Аргентини Альберто Фернандес, президенти Нікарагуа і Куби назвали події в Болівії «державним переворотом».