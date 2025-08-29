Венс розповів, за якої умови готовий стати президентом США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що за понад 200 днів роботи отримав «цінне практичне навчання» і готовий до виконання обов’язків глави держави у разі потреби. Про це він сказав в інтерв’ю USA TODAY 27 серпня.

Водночас Венс наголосив, що не розглядає для себе перспективу президентства найближчим часом. Він заперечив припущення про власні політичні амбіції, зазначивши, що, заходячи вперше до Овального кабінету, звернув увагу на «похмурі штори», але «не приміряє» їх під себе.

За словами віцепрезидента, президент Дональд Трамп, якому було 78 років на початку другого терміну, перебуває «у надзвичайно доброму здоров’ї» та має «вражаючу енергію».

Раніше Трамп назвав Венса найвірогіднішим наступним кандидатом від республіканців на виборах у 2028 році.