Верещук: фінансування відрядження до Давоса з боку Пінчука не є корупцією

Фінансування українським бізнесменом Віктором Пінчуком поїздки депутатів із владної фракції «Слуга народу» на щорічні збори Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі не можна вважати корупцією, заявила в ефірі програми Радіо Свобода «ЗрадиШоу» депутатка Верховної Ради Ірина Верещук.

“Я навіть дзвонила по консультацію у НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції). НАЗК стверджує, що це не є корупція, якщо вони були у відрядженні. Навіть якщо це відрядження профінансоване не з державного бюджету, це не корупція. А якщо не були у відрядженні і отримали, це був би подарунок, і вони б мусили пояснювати, за що такий подарунок», – сказала представниця владної партії, яка сама в Давосі не була.

До Давоса їздила численна делегація народних депутатів України. До фінансування їхньої поїздки в одне з найдорожчих місць світу, на яке на час проведення форуму перетворюється Давос, дотичний український олігарх Віктор Пінчук, ідеться в статті Радіо Свобода «Хроніки Давосу: дискусії про клімат, виступ Зеленського та поїздка депутатів за рахунок олігарха».