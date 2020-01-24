23 народних депутати оформили відрядження до Швейцарії в період з’їзду в Давосі – апарат Ради

23 народних депутати офіційно оформили службове відрядження до Швейцарії в період з’їзду Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомив апарат Верховної Ради на запит Радіо Свобода.

Більшість відряджень починалися 21 січня і завершувалися 23-го. В апараті уточнили, що на жодне з цих відряджень не виділялися бюджетні кошти.

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Апарат надав перелік парламентарів, які здійснили паспортно-візове оформлення документів для службових відряджень станом на 23 січня 2020 року:

Марина Бардіна («Слуга народу»)

Леся Василенко («Голос»)

Вадим Галайчук («Слуга народу»)

Ярослав Железняк («Голос»)

Олексій Жмеренецький («Слуга народу»)

Андрій Жупанин («Слуга народу»)

Леся Забуранна («Слуга народу»)

Марія Іонова («Європейська солідарність»)

Дмитро Кисилевський («Слуга народу»)

Олена Кондратюк («Батьківщина»)

Олександр Корнієнко («Слуга народу»)

Наталія Королевська («Опозиційна платформа – За життя»)

Євгенія Кравчук («Слуга народу»)

Іван Крулько («Батьківщина»)

Юлія Овчинникова («Слуга народу»)

Роксолана Підласа («Слуга народу»)

Єгор Чернєв («Слуга народу»)

Альона Шкрум («Батьківщина»)

Олена Шуляк («Слуга народу»)

Святослав Юраш («Слуга народу»)

Ярослав Юрчишин («Голос»)

Єлизавети Ясько («Слуга народу»)

Дмитро Наталуха («Слуга народу»)

В цьому переліку немає зокрема голови фракції «Слуги народу» Давида Арахамії, Кіри Рудик та Юлії Клименко від «Голосу», які їздили на з’їзд Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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Напередодні початку з’їзду заступниця голови фракції «Слуги народу» Євгенія Кравчук повідомляла Радіо Свобода про участь 19 представників своєї фракції.​

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 21 січня заявив, що народні депутати відвідують Давос за власний рахунок.

Зустріч Всесвітнього економічного форуму у Давосі тривала з 21 по 24 січня.