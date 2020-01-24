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24 січня 2020, Київ 19:39
Новини | Політика

23 народних депутати оформили відрядження до Швейцарії в період з’їзду в Давосі – апарат Ради

Жодне з відряджень парламентарів не оплачувалося з бюджету, уточнили в апараті

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23 народних депутати офіційно оформили службове відрядження до Швейцарії в період з’їзду Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомив апарат Верховної Ради на запит Радіо Свобода.

Більшість відряджень починалися 21 січня і завершувалися 23-го. В апараті уточнили, що на жодне з цих відряджень не виділялися бюджетні кошти.

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Апарат надав перелік парламентарів, які здійснили паспортно-візове оформлення документів для службових відряджень станом на 23 січня 2020 року:

  • Марина Бардіна («Слуга народу»)
  • Леся Василенко («Голос»)
  • Вадим Галайчук («Слуга народу»)
  • Ярослав Железняк («Голос»)
  • Олексій Жмеренецький («Слуга народу»)
  • Андрій Жупанин («Слуга народу»)
  • Леся Забуранна («Слуга народу»)
  • Марія Іонова («Європейська солідарність»)
  • Дмитро Кисилевський («Слуга народу»)
  • Олена Кондратюк («Батьківщина»)
  • Олександр Корнієнко («Слуга народу»)
  • Наталія Королевська («Опозиційна платформа – За життя»)
  • Євгенія Кравчук («Слуга народу»)
  • Іван Крулько («Батьківщина»)
  • Юлія Овчинникова («Слуга народу»)
  • Роксолана Підласа («Слуга народу»)
  • Єгор Чернєв («Слуга народу»)
  • Альона Шкрум («Батьківщина»)
  • Олена Шуляк («Слуга народу»)
  • Святослав Юраш («Слуга народу»)
  • Ярослав Юрчишин («Голос»)
  • Єлизавети Ясько («Слуга народу»)
  • Дмитро Наталуха («Слуга народу»)

В цьому переліку немає зокрема голови фракції «Слуги народу» Давида Арахамії, Кіри Рудик та Юлії Клименко від «Голосу», які їздили на з’їзд Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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Напередодні початку з’їзду заступниця голови фракції «Слуги народу» Євгенія Кравчук повідомляла Радіо Свобода про участь 19 представників своєї фракції.​

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 21 січня заявив, що народні депутати відвідують Давос за власний рахунок.

Зустріч Всесвітнього економічного форуму у Давосі тривала з 21 по 24 січня.

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