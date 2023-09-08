Верещук анонсує перегляд соцвиплат жителям окупованих територій

Уряд планує переглянути соціальні виплати жителям окупованих регіонів, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 8 вересня. Про це вона заявила за підсумками міжвідомчої наради.

За словами Верещук, деякі платежі потребують ревізії «з точки зору соціальної справедливості та політичної доцільності».

«Треба ще раз подивитись, наскільки виправдано продовжувати виплати. Держава продовжує платити певним категоріям вчителів, лікарів та працівників держпідприємств, а також внутрішньо переміщеним особам на ТОТ. Також держава продовжує виплати субсидій та пільг громадянам на ТОТ попри те, що надання комунальних послуг фактично не відбувається», – повідомила вона.

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Міністерка вказала на те, що наразі не йдеться про скасування виплат, лише про перегляд доцільності «з точки зору поточної реальності».

«За результатами ревізії деякі виплати можуть бути припинені або призупинені. Найближчим часом дотичні міністерства та відомства проведуть ревізію та нададуть робочі пропозиції», – додала вона.

Верещук не уточнила, яких саме виплат можуть торкнутися зміни.

У лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що під контролем російських окупантів перебувають 1877 українських населених пунктів.