Верещук: якщо забрати політичні нашарування, Тігіпко – фахівець

Колишній голова Національного банку, ексвіцепрем’єр, керівник виборчого штабу Віктора Януковича у 2004 році Сергій Тігіпко залишається фахівцем, попри «політичні нашарування», заявила народний депутат від «Слуги народу» Ірина Верещук в ефірі Радіо Свобода.

«Якщо забрати політичні нашарування, якщо взяти лише його фаховість, то так, він фахівець. Я це підтверджую», – сказала Верещук в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Вона наголосила, що така логіка не поширюється, наприклад, на колишнього прем’єра Миколу Азарова, який працював у часи Януковича й залишив країну на тлі Євромайдану.

«Ні, не можна повернути. Він не може, тому що він зараз має кримінальне переслідування», – зазначила Верещук.

За її словами, «на сьогодні склалася дійсно складна ситуація, коли сказати, що нове обличчя у будь-якому випадку має бути призначене, тому що ми змінюємо кадрову політику, то це неправда».

«Ми йшли з гаслами «нові обличчя» до парламенту. А скажіть, ми маємо хоч одне обличчя, яке було до цього часу в парламенті?» – додала депутат.

На початку червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що колишньому віцепрем’єру Сергію Тігіпку пропонували консультувати уряд, а іншому ексвіцепрем’єру Валерію Хорошковському – роботу на митниці.