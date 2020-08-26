Верховний суд просить майже мільйон гривень з Фонду боротьби з COVID-19

Керівниця апарату Верховного суду Ольга Булка звернулася до Кабінету міністрів України із проханням виділити 978 тисяч гривень з Фонду боротьби з COVID-19 як компенсацію за раніше куплені судом медичні товари та послуги для запобігання поширенню коронавірусу. Про це 26 серпня повідомляє громадська організація StateWatch із посиланням на копію листа з суду.

Верховний суд, як указано в документі, закукпив 600 літрів антисептику на загальну суму 123 тисячі гривень, латексні рукавиці за 112 тисячі гривень, дезинфікуючі килимки за 13 тисяч гривень, термометри за майже 9 тисяч гривень, захисні маски за 7 тисяч гривень, рециркуляторні та дезінфікуючі лампи на 140 тисяч гривень та різні дезінфікуючі засоби на загальну суму 18 тисяч гривень.

Також для суддів закупили спеціальні стійки для дезінфікуючих пристроїв та спеціальні сенсорні дозатори до них на суму майже 350 тисяч гривень.

Окрім товарів, для суддів на суму 201 тисяча гривень замовляли різного роду дезінфікуючі та утилізаційні послуги.

У липні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до Кабінету міністрів із проханням щодо виділення 14,5 мільйона гривень із Фонду боротьби з COVID-19.

У червні міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Фонд боротьби з COVID-19 продовжуватиме роботу протягом всього карантину та ще 30 днів після його офіційного завершення.

Кабінет міністрів України на засіданні 26 серпня продовжив адаптивний карантин через пандемію коронавірусу до 31 жовтня.