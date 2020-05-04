Народні депутати пропускають навіть онлайн-засідання комітетів – КВУ

Народні депутати пропускають навіть онлайн-засідання парламентських комітетів, повідомила громадська організація «Комітет виборців України».

З 30 березня до 1 травня 15 комітетів бодай раз провели засідання у форматі відеоконференції, деякі – провели кілька таких засідань.

«Усього за підрахунками КВУ у форматі відео відбулося 29 засідань комітетів, на яких народні депутати були присутні 406 разів, відсутні – 68 разів. Таким чином, частина народних депутатів проігнорували засідання комітетів у форматі онлайн», – розповіли у КВУ.

Згідно зі спостереженнями організації», майже на кожному засіданні комітетів, які відбувалися в режимі відеоконференцій, були відсутні хоча б кілька народних депутатів.

При цьому КВУ відзначає членів комітету з питань цифрової трансформації, які в повному складі взяли участь у двох засідання комітету під час карантину.

З 1 листопада в Україні діє закон, за яким депутатам не виплачують зарплату у випадку пропуску без поважних причин більш як 50 відсотків голосувань їхні комітетів протягом місяця.