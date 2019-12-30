Помилка або несправність: у МВС Казахстану назвали версії причини падіння літака

Одна з версій падіння літака компанії Bek Air в Алмати 27 грудня – помилка в роботі навігаційних служб, повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Казахстану Ерлан Тургумбаєв, якого цитують місцеві ЗМІ.

До того слідство, а також віце-прем’єр Казахстану Роман Скляр називали серед можливих причин катастрофи помилку пілотів або технічну несправність. МВС також згадувало серед версій погодні умови, проте віце-прем’єр заперечив цей варіант.

27 грудня в Казахстані внаслідок катастрофи пасажирського літака авіакомпанії Bek Air загинули 12 людей. На борту перебувало п’ятеро членів екіпажу і 93 пасажири, серед яких було четверо іноземців: двоє громадян України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, інші – громадяни Казахстану, повідомили в МВС Казахстану.

Щонайменше 66 людей постраждали і були доставлені в лікарні, з них 48 – шпиталізовані, а 12 перебувають у тяжкому стані.

За даними казахстанських ЗМІ, громадяни України, жінка 1990 року народження і чоловік 1991 року народження мають компресійний перелом хребта без порушення кісткової провідності. Цю інформацію згодом підтвердив українським журналістам директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Аварія літака сталася під час зльоту. Борт, що летів з Алмати в Нур-Султан, невдовзі після зльоту втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся зі споруджуваним двоповерховим будинком (в ньому на той момент нікого не було) і звалився в районі житлових будинків біля села Гульдала. Літак розпався на три частини.