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30 грудня 2019, Київ 12:13
Новини | Міжнародні

Помилка або несправність: у МВС Казахстану назвали версії причини падіння літака

27 грудня в Казахстані внаслідок катастрофи пасажирського літака авіакомпанії Bek Air загинули 12 людей

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Одна з версій падіння літака компанії Bek Air в Алмати 27 грудня – помилка в роботі навігаційних служб, повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Казахстану Ерлан Тургумбаєв, якого цитують місцеві ЗМІ.

До того слідство, а також віце-прем’єр Казахстану Роман Скляр називали серед можливих причин катастрофи помилку пілотів або технічну несправність. МВС також згадувало серед версій погодні умови, проте віце-прем’єр заперечив цей варіант.

Наслідки авіакатастрофи у Казахстані – відео
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Наслідки авіакатастрофи у Казахстані – відео

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27 грудня в Казахстані внаслідок катастрофи пасажирського літака авіакомпанії Bek Air загинули 12 людей. На борту перебувало п’ятеро членів екіпажу і 93 пасажири, серед яких було четверо іноземців: двоє громадян України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, інші – громадяни Казахстану, повідомили в МВС Казахстану.

Щонайменше 66 людей постраждали і були доставлені в лікарні, з них 48 – шпиталізовані, а 12 перебувають у тяжкому стані.

За даними казахстанських ЗМІ, громадяни України, жінка 1990 року народження і чоловік 1991 року народження мають компресійний перелом хребта без порушення кісткової провідності. Цю інформацію згодом підтвердив українським журналістам директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Падіння літака в Казахстані – фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Падіння літака в Казахстані – фото

У Казахстані вранці 27 грудня літак Fokker-100, який прямував до Нур-Султана, під час вильоту з аеропорту Алмати відразу після зльоту втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховою будівлею

Аварія літака сталася під час зльоту. Борт, що летів з Алмати в Нур-Султан, невдовзі після зльоту втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся зі споруджуваним двоповерховим будинком (в ньому на той момент нікого не було) і звалився в районі житлових будинків біля села Гульдала. Літак розпався на три частини.

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