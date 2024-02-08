ЗСУ знищили російський вертоліт «Алігатор» на Авдіївському напрямку – Тарнавський 

На Авдіївському напрямку українські військові уразили російський гелікоптер Ка-52. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«7 лютого в операційній зоні ОСУВ «Таврія» воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Ворожий «Алігатор» з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку», – написав він у телеграмі.

Тарнавський уточнив, що російські військові зосередили наступ на Новопавлівському, Авдіївському та Оріхівському напрямках.

«За добу російський агресор завдав 56 авіаударів, провів 64 штурмові дії та вчинив 919 артобстрілів» – додав генерал.

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У Росії не коментували збиття російського гелікоптера в Україні. За даними Генштабу Збройних сил України, від початку повномасштабної війни Росія втратила 325 гелікоптерів та 332 літаки. 8 лютого у ЗСУ повідомляли, що минулої добиРосія втратила на фронті гелікоптер, проте не уточнювали, де це сталось.

Росія і Україна про свої втрати, зокрема у техніці, не повідомляють.