В’ятрович: Україна «не вириває» радянське минуле з історії, а переосмислює його

Україна не «вириває» радянське минуле з історії держави, а намагається його переосмислити. Про це в ефірі Радіо Свобода зауважив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

За його словами, виконання одного з декомунізаціних законів про засудження режимів і заборону їхньої символіки – лише перший поверхневий етап, на якому не можна зупинятися.

«Очевидно, що інший надзвичайний крок, який зараз триває, який ще довго буде тривати – це, власне, переосмислення радянського минулого. Я категорично не згоден із закидами, які звучать на мою адресу і на адресу інституту Національної пам’яті, що ми нібито вириваємо радянське минуле з нашої історії. У жодному випадку. Воно там повинне бути, як приклад того, чого ніколи не повинно повторитися. Тобто ми, навпаки, повинні про це дуже серйозно пам’ятати, про це дуже серйозно дискутувати, це дуже серйозно вивчати», – заявив Володимир В’ятрович.

Зараз в Україні відбувається наймасштабніше за весь час Незалежності переосмислення спадку тоталітарної радянської системи, яке, за словами В’ятровича, спровокувала розв’язана Росією війна на Донбасі. А «криголамами», які рухають цей процес, є люди, яких ця війна торкнулася безпосредньо, каже В’ятрович.

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Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.