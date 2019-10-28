Підозрюваний у фінансових оборудках віцемер Дніпра вийшов під заставу в 600 тисяч гривень

Заступник міського голови Дніпра, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів на ремонті Нового мосту і цими днями затримали й обрали запобіжний захід у вигляді арешту, був звільнений з-під варти під заставу у 600 тисяч гривень. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі прокуратури області.

У прокуратурі не оприлюднювали прізвища посадовця, однак з власних джерел Радіо Свобода стало відомо, що це заступник мера Михайло Лисенко.

У мерії Дніпра Радіо Свобода поінформували, що посадовець сьогодні вийшов на роботу.

У вересні заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, підозрюваного в причетності до розтрати бюджетних коштів на ремонті мосту, оголосили в розшук. У пресслужбі мерії Дніпра Радіо Свобода тоді повідомили, що він перебуває у відрядженні в Анкарі, на запрошення однієї з турецьких фірм.

13 вересня в прокуратурі області заявили, що в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом розкрадання бюджетних коштів на ремонті Нового мосту в Дніпрі, оголосили про підозру семи посадовцям мерії та представникам підрядних організацій.