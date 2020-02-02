Від початку доби обстрілів на Донбасі не було – штаб ООС

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє про відсутність обстрілів українських позицій від початку доби 2 лютого. Про це йдеться у ранковому зведенні на фейсбук-сторінці відомства.

Разом з тим, повідомляється, що 1 лютого українські позиції обстріляли 15 разів, внаслідок чого один військовий загинув.

«Вчора, 1 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один отримав поранення. Також у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення», – мовиться у повідомленні.

Угруповання «ДНР», у свою чергу, заявляє про 8 обстрілів їхніх позицій за минулу добу, а представники угруповання «ЛНР» кажуть про три обстріли, внаслідок яких зруйновано 2 будівлі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.