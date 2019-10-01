МОН: стартував відбір полярників у 25-ту експедицію

Національний антарктичний науковий центр Міністерства освіти і науки України повідомляє про початок конкурсу з відбору команди полярників у 25-ту Українську антарктичну експедицію (УАЕ) на 2020-2021 роки.

Документи приймають впродовж місяця – до 1 листопада.

«Ми знову шукаємо найкращих професіоналів і водночас романтиків, які проведуть цілий рік на станції «Академік Вернадський». Хочу зауважити, що до роботи 25-ої Української антарктичної експедиції 2020-2021 років буде прикуто надзвичайно багато уваги. Адже 2020-го спершу весь світ святкуватиме 200-ліття відкриття Антарктиди, а потім Україна відзначатиме першу чверть століття нашої станції», – сказав керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Він висловив сподівання, що цього року охочих долучитися до експедиції буде не менше, ніж рекордного минулого. Як повідомили у МОН, 2018-го вперше за багато років було проведено відкритий конкурс, без жодних гендерних обмежень, на який загалом подалося 178 осіб, зокрема 32 жінки. З них відібрали команду, яка зараз працює на станції. Серед 12 полярників є дві жінки – лікар і біолог.

«Цього року ми знову не ставимо жодних обмежень – головне, щоб кандидати чи кандидатки були фахівцями за своїми напрямами й мали необхідне здоров’я для роботи в Антарктиді», – додав очільник НАНЦ МОН.

У 25-ту експедицію шукають 12 осіб: сімох науковців, лікаря, кухаря, дизеліста-електрика, системного механіка й системного адміністратора зв’язку. Вчені мають працювати за такими напрямами досліджень:

Геолого-геофізичні

Гідрометеорологічні та океанографічні

Геокосмічні

Біологічні

Загальні вимоги до кандидатів – відсутність хронічних захворювань та протипоказань до роботи в умовах Антарктиди, володіння іноземною мовою, неконфліктність і комунікабельність.

Україна – одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиці, що функціонує цілий рік. Щороку на станцію «Академік Вернадський» вирушає річна експедиція, в яку входять вчені й технічний персонал. Також під час антарктичного літа проводяться сезонні експедиції.