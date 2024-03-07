Держдеп США і фонд Маршалла оголосили про проєкт з відбудови міст України

Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла (GMF) 6 березня оголосили про створення «Партнерства міст України для сталого розвитку міст» (UCP) – нового державно-приватного партнерства, покликаного допомогти українцям перепланувати та відбудувати сталі, інклюзивні та життєздатні міста.



Як повідомляє пресслужба американського зовнішньополітичного відомства, Держдеп і фонд співпрацюватимуть з метою залучення ключових зацікавлених сторін, технічних експертів та фінансових партнерів до зусиль в рамках проєкту.



«GMF сприятиме створенню нових трансатлантичних партнерств, програм та альянсів між європейськими та американськими організаціями, щоб допомогти у відновленні та розбудові до трьох українських міст. У цьому процесі проєкт допоможе новому поколінню українських міських чиновників, містобудівників, архітекторів, інженерів та будівельних бригад краще відбудовувати міста, використовуючи сталі методи», – йдеться у повідомленні.



У Держдепі зазначають, що проєкт залучатиме та координуватиме роботу з урядом України, Європейським Союзом (ЄС) та його державами-членами, банками розвитку та двосторонніми донорами, щоб допомогти містам-бенефіціарам знайти ресурси, необхідні для відбудови.

Очікується, що трирічна ініціатива буде офіційно запущена на червневій Конференції з відновлення України в Берліні і завершиться, коли міста будуть готові розпочати роботу.

Потреби на відбудову України складають вже майже 486 мільярдів доларів. Такі результати третьої оцінки збитків і потреб (RDNA3), яку український уряд провів спільно зі Світовим банком у середині лютого 2024 року.