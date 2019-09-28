У Києві після реставрації відкрито храм Спаса на Берестові

Сьогодні у Києві після тривалої реставрації відкрито храм Спаса на Берестові – пам’ятку архітектури XI—XII століття, яка входить до складу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника і відповідно до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО (з 1990 року).

«Відкриття відреставрованого храму Спаса на Берестові – це масштабна подія не тільки для України, а й для цілого світу. Тому що це наше минуле, це наша спадщина, це наш фундамент, наша основа, наш здобуток, наша історія» – зазначив на церемонії відкриття заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондреївський.

Ініціатором та замовником реставраційних робіт виступила громадська організація «Андріївсько-Пейзажна ініціатива». Її співзасновниця та керівниця Марина Соловйова у розмові з Радіо Свобода повідомила, що реставрація тривала понад два роки. Проект реставрації розробила Тетяна Філіпова.

«Тетяна Філіпова та її команда, враховуючи архітектурну, художню та історичну цінність храму та його технічний стан, основним принципом у проекті реставрації зробили принцип консервації, спрямований на максимальне збереження пам’ятки», – наголосила Соловйова.

Читайте також: Зруйновані давні поховання під час реставрації монастиря на Львівщині​

Реставраційні роботи здійснено за підтримки Міністерства культури України, Київської міської державної адміністрації, Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, Національного Києво-Печерський історико-культурного заповідника за приватні, меценатські кошти.

Українські вчені вважають, що церква Спаса на Берестові (Берестове тоді було місциною на околиці Києва, де розташовувалася одна з княжих резиденцій) була зведена за правління київського князя Володимира Мономаха між 1113 і 1125 роками як головний собор Спасо-Преображенського монастиря.

В інтер’єрі храму збереглися розписи XVII сторіччя, там віднайдені фрагменти фресок XII сторіччя. У 1640—1644 роках зусиллями Київського митрополита Петра Могили будівля церкви, від якої до того часу залишилася тільки західна частина, була відновлена в стилі українського бароко і заново розписана. На початку XIX ст. прибудована триярусна дзвіниця в стилі класицизму.