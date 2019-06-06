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06 Червень 2019, Київ 14:34
Новини | Політика

Парламент не підтримав постанову про звільнення міністра оборони Полторака

За звільнення Полторака проголосували 67 народних депутатів

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Верховна Рада не підтримала постанову про звільнення міністра оборони України Степана Полторака.

За звільнення міністра проголосували 67 народних депутатів при 226 необхідних для ухвалення рішення.

Перед цим парламентський комітет радив народним депутатам не звільняти Полторака, поки президент Володимир Зеленський не запропонує кандидатуру нового міністра.

20 травня ​Степан Полторак подав у відставку з посади міністра оборони. Він очолює відомство з 14 жовтня 2014 року.

30 травня президент України Володимир Зеленський​ вніс до Ради проект постанови про звільнення Полторака, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та голови Служби безпеки України Василя Грицака.

Рада вже відхилила пропозицію звільнити Клімкіна.

/**/ /**/ /**/ Міністр оборони України Степан Полторак
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