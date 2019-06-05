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05 Червень 2019, Київ 20:18
Новини | Політика

Комітети Ради підтримали проекти постанов про звільнення Клімкіна та Грицака

Комітет не рекомендує Верховній Раді звільняти Степана Полторака з посади міністра оборони

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Комітет Верховної Ради у закордонних справах рекомендує парламенту звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Комітет має намір зареєструвати постанову про відставку Клімкіна та рекомендувати парламенту розглянути дві постанови – внесену комітетом та внесену президентом Володимиром Зеленським.

Крім того, комітет парламенту з питань національної безпеки та оборони вирішив передати питання відставки голови Служби безпеки України Василя Грицака на розсуд Ради.

Водночас комітет не рекомендує Верховній Раді звільняти Степана Полторака з посади міністра оборони, поки президент не озвучить свою позицію щодо наступного очільника Міноборони. Представник президента у Раді Руслан Стефанчук заявив, що подання на наступного міністра оборони буде після звільнення Полторака.

/**/ /**/ /**/ Інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода транслювалося в ефірі «Сніданку 1+1»
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Зеленський у брюсcельському спортзалі. Інтерв'ю Радіо Свобода 

Павло Клімкін 17 травня заявив, що іде у відставку з посади міністра закордонних справ України. Він очолює міністерство з 19 червня 2014 року.

Василь Грицак, який очолював СБУ з 2 липня 2015 року, подав у відставку з посади голови Служби безпеки України 20 травня.

Того ж дня Степан Полторак подав у відставку з посади міністра оборони. Він очолює Міністерство оборони з 14 жовтня 2014 року.

30 травня Зеленський вніс до Ради подання про звільнення Клімкіна, Грицака та Полторака.

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