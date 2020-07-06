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06 липня 2020, Київ 13:16
Новини | Економіка

Гривня демонструє стабільність після відставки Смолія – НБУ

НБУ: станом на 12:00 довідкове значення курсу гривні до долара залишається на рівні 27 гривень 17 копійок

Гривня демонструє стабільність після відставки голови Національного банку України Якова Смолія, свідчать дані на сайті НБУ.

Станом на 12:00 довідкове значення курсу гривні до долара залишається на рівні 27 гривень 17 копійок.

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Наступного дня долар подорожчав на 41 копійку, а євро – на 66, однак згодом курс стабілізувався.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія. Обов’язки голови банку виконує Катерина Рожкова.

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