Гривня демонструє стабільність після відставки Смолія – НБУ

Гривня демонструє стабільність після відставки голови Національного банку України Якова Смолія, свідчать дані на сайті НБУ.

Станом на 12:00 довідкове значення курсу гривні до долара залишається на рівні 27 гривень 17 копійок.

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

Наступного дня долар подорожчав на 41 копійку, а євро – на 66, однак згодом курс стабілізувався.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія. Обов’язки голови банку виконує Катерина Рожкова.