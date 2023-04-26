Військового комісара з Криму заочно засудили до 8 років тюрми за призов – прокуратура АРК

Військовому комісару в окупованому Криму винесли вирок за організацію призовних компаній, повідомила прокуратура Автономної республіки Крим 26 квітня.

Суд визнав його винним у порушенні законів та звичаїв війни. Як довело обвинувачення, що фігурант в 2020 році обійняв посаду «військового комісара міста Феодосія та Кіровського району» Криму, на якій організовував незаконні примусові призовні кампанії на півострові.

«Реалізуючи незаконні «укази» вищого керівництва держави-окупанта, чоловік безпосередньо розробляв плани, організовував проведення та безпосередньо здійснював примус кримчан до служби в армії ворога у період 2019-2020 років», – йдеться в повідомленні.

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Прокуратура вказує на те, що такі дії порушують Конвенцію про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

За словами керівника прокуратури АРК Ігоря Поночовного, з 2015 року російські окупанти провели 16 незаконних призовних кампаній, в рамках яких змусили служити в збройних силах Росії понад 39 тисяч кримчан.

Загалом про підозри у воєнних злочинах повідомили 10 військовим комісарам Криму. Як нагадує прокуратура АРК, перший вирок винесли раніше військовому комісару Сімферопольського району та міста Алушта. Його заочно засудили до 11 років тюрми.