Близько 30 російських солдатів та офіцерів стріляли один в одного заради отримання грошових виплат та нагород – ЗМІ

У російській армії близько 30 солдатів та офіцерів 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади стріляли один в одного задля отримання грошових виплат та державних нагород. Розслідування кримінальної справи щодо них завершено і передано до суду, повідомило російське видання «Коммерсант».

Усього у справі про махінації з пораненнями фігурують 30 військовослужбовців, включно з полковником Артемом Городиловим та підполковником Костянтином Фроловим. Городилов і Фролов визнали провину та уклали досудові угоди зі слідством. Обох обвинувачують у шахрайстві в особливо великому розмірі; Фролова також звинувачують у хабарі, незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Кримінальну справу порушили після перевірки свідчень одного з військовослужбовців бригади, який розповів про афери під час оформлення поранень. У матеріалах справи про Фролова йдеться, що під час повномасштабної війни він отримав чотири поранення, хоча носив нашивки, що вказували на сім поранень: п’ять легких і два тяжкі. Слідство встановило, що травми були завдані не під час бойових дій. Сам військовий пізніше розповів, що в нього на його прохання стріляли товариші по службі, цілячись так, щоб не зачепити життєво важливі органи.

За даними слідства, понад 30 військовослужбовців цієї бригади отримали загалом понад 200 мільйонів рублів виплат за поранення і травми, нібито отримані на фронті. Ці поранення також стали підставою для подання командирами відношень про нагородження постраждалих орденами «Мужності» та медалями «За відвагу».

Крім того, слідчі вважають, що інформація про Фролова, яка поширювалася ЗМІ, зокрема на федеральних каналах, не відповідала дійсності. Недостовірними виявились, зокрема, відомості про те, що він нібито удочерив дівчинку, врятовану з-під обстрілу, а також про те, що його врятував товариш по службі. Останній також став фігурантом кримінальної справи на підставі свідчень Фролова. За даними «Коммерсанта», він також дав свідчення щодо свого командира – Городилова. Обох їх затримали влітку 2024 року.

З листопада 2024 року виплати за поранення на війні проти України становлять від одного до трьох мільйонів рублів залежно від тяжкості травм.



