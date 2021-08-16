Мовний омбудсман повідомив про проєкт в українській «Вікіпедії» «Мовознай»

Уповноважений із захисту державної мови України Тарас Кремінь повідомив 16 серпня про старт проєкту «Мовознай» – онлайн-марафону в українській «Вікіпедії».

Проєкт, організований за підтримки його офісу, має на меті поліпшувати статті в українській «Вікіпедії» з нагоди 30-річчя Незалежності України, повідомив Кремінь.

«Тижневий марафон #мовознай – це гарний привід перевірити своє володіння українською, збагатити свій словниковий запас. Дбаймо про чистоту української мови! Спільними зусиллями зробимо так, щоб грамотної української в «Вікіпедії» ставало більше», – наголосив він.

Як мовиться в повідомленні, до участі в марафоні запрошуються всі охочі зробити свій внесок у якість текстів статей «Вікіпедії» українською.

#мовознай триватиме з 16 по 24 серпня.

Для участі в марафоні потрібно:

⭐зареєструватися чи увійти в обліковий запис у «Вікіпедії»;

⭐внести виправлення до статті й зберегти своє редагування;

⭐додати в поле «короткий опис змін» гештеґ #мовознай.

Детальніша інформація про марафон, повідомив Кремінь, є за посиланням: http://movoznai.wikimedia.org.ua

За даними самої «Вікіпедії», станом на 16 серпня її українськомовний розділ за кількістю статей перебуває на 17-му місці серед усіх розділів, на 10-му місці серед європейських розділів і на 3-му місці серед слов’янських.