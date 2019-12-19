ВІЛ-позитивні пацієнти звернулися до Зеленського по допомогу

У Києві відбулася акція «Чорна ялинка: ВІЛ-позитивним пацієнтам не до свят». Біля Офісу президента України активісти встановили чорну ялинку, яку прикрасили пустими пляшками від ліків. Про це Радіо Свобода розповів голова благодійної організації «100% Життя» Дмитро Шерембей.

Активісти та ВІЛ-позитивні пацієнти просили президента Володимира Зеленського вирішити ситуацію із забезпеченням ліками. За словами Шерембея, у 2020 році понад 90 тисяч людей з ВІЛ залишаться без життєво необхідних ліків.

«Вони не можуть ці ліки купити на чорному ринку чи в аптеці. Вони надавалися раніше лише державою. І у цих людей є лише один варіант – їхати кудись, у іншу державу, де будуть ці ліки. Ми вели перемовини з МОЗ, попереджали про таку ситуацію з вересня – що буде ця катастрофа, якщо вони не пришвидшать документообіг в самому міністерстві. Проте наші попередження не були почуті. Тому сьогодні ми звернулися до президента, як до гаранта Конституції на здоров'я та життя, щоб він втрутився», – пояснив Шерембей.

За словами Шерембея, в Офісі президента їх проінформували, що заяву активістів взяли у розгляд і у максимально короткий час мають надіслати відповідь.

Акція «Чорна ялинка» відбулася не лише в Києві, але й в усіх обласних центрах України, крім окупованих територій. Пацієнти передали звернення обласним та міським головам з вимогою не допустити переривання лікування.

У МОЗ повідомляли, що на 2020 рік передбачено 207,9 мільйонів гривень на фінансування послуг «з супроводу та профілактики ВІЛ, що дозволить розширити охоплення послугами з 252 тисяч українців у 2019 році до понад 356 тисяч українців у 2020».