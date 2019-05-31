ВООЗ розслідує спалах ВІЛ у Пакистані

Всесвітня організація охорони здоров’я розпочала розслідування спалаху вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) у бідній провінції Сінд на півдні Пакистану.

Директор програми з протидії ВІЛ/СНІДу в провінції Сінд Сікандар Мемом 1 травня повідомив пакистанській редакції Радіо Свобода, що команда ВООЗ шукатиме причину росту кількості захворювань у місцевості Рато Деро в районі Ларака. Протягом останніх тижнів там було виявлено сотні нових ВІЛ-позитивних людей, більшість із них – діти.

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Мемон заявив, що його департамент провів тестування на ВІЛ-статус для 25 тисяч людей з кінця квітня та виявив 725 людей, з них – 590 дітей.

За словами старшого суперінтенданта поліції району Ларкана Масуда Бангаша, найбільш імовірно, що захворювання поширюється через повторно використані шприци.​

Він повідомив, що одного лікаря заарештували та висунули звинувачення у повторному використанні шприців. Бангаш припустив, що до спалаху можуть бути причетні і кілька інших лікарів. Попереднє розслідування визначило, що зараження не було навмисним, додав він.

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За даними ВООЗ, близько 150 тисяч людей в Пакистані мають ВІЛ-позитивний статус. При цьому лише 8% дорослих і 13% дітей із цим статусом приймають антиретровірусну терапію, яка знижує вірусне навантаження.

Близько 37 мільйонів людей у всьому світі зараз інфіковані ВІЛ, а пандемія СНІДу від початку 1980-х років призвела до загибелі близько 35 мільйонів людей.