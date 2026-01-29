У Вільнянську три людини загинули через удар РФ – Запорізька ОВА

У Вільнянську Запорізької області три людини загинули, ще одна – поранена внаслідок російського удару, повідомив вночі проти 29 січня очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни завдали ударів безпілотниками по приватному сектору у Вільнянську. Зруйновані будинки, виникли пожежі», – написав Федоров у телеграмі.

Він уточнив, що загинули дві жінки й чоловік, ще один чоловік зазнав поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.