Конституційний суд Вірменії затвердив результати виборів до парламенту

Конституційний суд Вірменії залишив у силі результати парламентських виборів, що відбулися 7 червня, і рішення Центральної виборчої комісії, яка затвердила їх 14 червня. Про це повідомив голова суду Арман Діланян.

Конституційний суд почав розглядати об’єднане провадження за заявами семи політичних сил 26 червня. Серед заявників були опозиційний блок «Сильна Вірменія» Самвела Карапетяна, блок «Вірменія» колишнього президента Роберта Кочаряна і партія «Процвітаюча Вірменія» Гагіка Царукяна.

Партія Царукяна оскаржувала рішення Центрвиборчкому не проводити повторне голосування на трьох дільницях, де результати були анульовані. За підсумками виборів, їй не вистачило менше ніж 200 голосів для подолання чотиривідсоткового бар’єру, необхідного для проходження до парламенту.

За офіційними підсумками виборів владна партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договір» отримала майже 50% голосів і зберегла можливість самостійно сформувати уряд. Друге місце посіла партія «Сильна Вірменія» з 23%, третє – блок «Вірменія», що набрав близько 10%.

Шість опозиційних партій, включаючи «Вірменію» і «Сильну Вірменію», відмовилися визнати результати виборів. Вони заявили про політичний тиск на опозицію, порушення при підрахунку голосів і використання адміністративного ресурсу. Влада Вірменії ці звинувачення відкинула.

Після виборів російська влада на тлі зближення Вірменії з Євросоюзом також виступила з критикою їхнього проведення. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що виборча кампанія проходила із порушенням демократичних процедур.