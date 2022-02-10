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У Вірменії затримали 19 осіб, підозрюваних у шпигунстві з використанням сервісу знайомств

Будівля Служби національної безпеки Вірменії

Служба національної безпеки Вірменії затримала 19 осіб, підозрюваних у причетності до «шпигунської мережі» на Південному Кавказі, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

10 лютого Служба національної безпеки заявила, що десятки військовослужбовців різних підрозділів збройних сил могли бути залучені до діяльності шпигунської мережі, яка працювала на неназвану державу. За даними спецслужби, вербування відбувалося через онлайн-сервіс знайомств, через який вірменські військовослужбовці, які володіли секретними даними та документами, зрештою приєднувалися до шпигунської групи.

У рамках операції передбачалося, що сервіс отримуватиме платежі за передачу секретних даних іноземним спецслужбам з мобільних пристроїв.

У повідомленні йдеться, що слідчі провели понад 30 обшуків, вилучили документи та інші предмети, які привели до розкриття спецоперації, а діяльність шпигунської групи була «зірвана».

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