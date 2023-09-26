До Вірменії з Нагірного Карабаху переїхали 19 тисяч людей

З сепаратистського регіону Нагірний Карабах до Вірменії переїхали, за останніми даними, 19 тисяч жителів. Про це повідомив вірменський уряд.

Вранці 26 вересня повідомлялося про 13,5 тисяч жителів регіону.

Більшість людей, що залишають Карабах, зупиняються у місті Горіс у прикордонній з Азербайджаном Сюнікській області Вірменії. Там відкритий центр прийому біженців.

Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв написав у твіттері, що Баку надасть Міжнародному комітету Червоного Хреста безперешкодний проїзд з міста Горіс до Ханкенді (вірменська назва Степанакерт) для медичної евакуації та доставки гуманітарної допомоги.

19 вересня Азербайджан розпочав військову операцію на території Нагірного Карабаху, звинувативши провірменські сили в терактах після підриву двох азербайджанських машин та систематичних обстрілів азербайджанських позицій. Вірменська влада сепаратистського Нагірного Карабаху, яка існувала понад 30 років, фактично капітулювала перед Баку.

Наразі ведуться переговори щодо умов реінтеграції вірменської громади Нагірного Карабаху до Азербайджану. Очікується, що вся територія регіону перейде під контроль азербайджанської влади. У Вірменії більше ніж тиждень продовжуються протести, учасники яких критикують згоду вірменської влади на перемир’я на азербайджанських умовах.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність прийняти біженців із Нагірного Карабаху.