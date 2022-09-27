Верховний суд остаточно заборонив партію Наталії Вітренко

Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду остаточно заборонив діяльність політичної партії «Прогресивна соціалістична партія України», лідеркою якої є Наталія Вітренко.

Як йдеться у повідомленні Верховного суду у фейсбуці, партія Вітренко в апеляційній скарзі просила скасувати судове рішення про задоволення позовних вимог Мін’юсту, а саме заборону діяльності партії, передачу майна і активів у власність держави.

«Верховний суд ухвалив постанову, якою апеляційну скаргу ПП «Прогресивна соціалістична партія України» задовольнив частково: змінив рішення суду першої інстанції, виключивши з його мотивувальної частини висновок про невідповідність програмних і статутних цілей цієї партії вимогам Конституції та законів України і щодо вчинення дій, спрямованих на розпалювання расової ворожнечі. В іншій частині рішення суду першої інстанції ВС залишив без змін. Рішення остаточне й оскарженню не підлягає», – йдеться в повідомленні.

У суді кажуть, що повний текст рішення з мотивувальною частиною буде створено протягом п’яти днів.

23 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові ухвалив рішення про заборону Прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренко. Але на рішення була подана апеляція.

Коментарів від самої Наталії Вітренко про заборону партії немає. Останній її публічний запис у мережі датується 22 лютого 2022 року на каналі у YouTube.

15 вересня ВСУ остаточно заборонив діяльність «ОПЗЖ» в Україні.

14 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.