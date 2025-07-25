Повітряні сили: ЗСУ збили 54 з 61 БпЛА, яким вночі Росія атакувала Україну

Українські військові збили 54 з 61 БпЛА, яким вночі Росія атакувала Україну, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

Військові зафіксували влучання семи БпЛА у чотирьох локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 25 липня противник атакував 63 засобами повітряного нападу – двоми балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області РФ. та 61 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

За даними місцевої влади, російські дрони вночі атакували Дніпропетровщину – поранений 69-річний чоловік, є влучання у Синельниківському районі, зокрема, виникла пожежа у фермерському господарств, також пошкоджений багатоквартирний будинок.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.