ОК «Південь»: артилеристи знищили переобладнаний човен та спостережний пункт армії РФ

На півдні українські артилеристи знищили переобладнаний човен російських військових та спостережний пункт, йдеться у повідомленні Оперативного командування «Південь».

Українські військові кажуть, що ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вести контрбатарейну боротьбу.

Відомо, що за минулу добу українські захисники на півдні України «ліквідували 10 окупантів, два ударні безпілотники ворога, три великокаліберні гармати та 17 одиниць автобронетехніки».

За новими даними Генерального штабу ЗСУ, Росія внаслідок повномасштабної війни проти України вже втратила близько 219 170 своїх військових, 670 з яких загинули за останню добу.