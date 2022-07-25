Від атак російських військ постраждали щонайменше 183 культові споруди в 14 областях – Держслужба з етнополітики

Від початку повномасштабної війни від атак російських військ постраждали щонайменше 183 культові споруди у 14 областях, повідомляє Державна служба з етнополітики та свободи совісті.

«З 24 лютого щонайменше 183 релігійні споруди у щонайменше 14 областях України були вщент зруйновані або зазнали руйнувань різного ступеня внаслідок збройного нападу Російської Федерації: церкви, мечеті, синагоги, освітні та адміністративні будівлі релігійних громад України», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 5 зі 183 пошкоджених унаслідок атаки військ РФ споруд – мусульманські, 5 – іудейські, решта 173 – християнські. Зокрема, 22 належать протестантським громадам, 19 – Православній церкві України (ПЦУ), 3 – Римсько-католицькій церкві (РКЦ) та 2 – Українській греко-католицькій церкві (УГКЦ). Решта 73% (127 об’єктів) пошкоджених християнських споруд, повністю або частково зруйнованих унаслідок нападу Росії, належать Українській православній церкві (УПЦ МП).

Найбільша кількість зруйнованих релігійних споруд у Донецькій (45) та Луганській (40) областях, а також Київській (34) та Харківській (25) областях.

За даними Міністерства культури й інформаційної політики, станом на 22 липня вУкраїні через повномасштабну агресію Росії зруйновані і пошкоджені 129 об’єктів культурної спадщини, серед них – 22 пам’ятки національного значення, 100 – місцевого значення і сім – щойновиявлених об’єктів культурної спадщини. Також пошкоджено 105 об’єктів цінної історичної забудови.

За даними міністерства, станом на 22 липня МКІП зафіксувало 434 епізоди воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини, і інформація про них «продовжує надходити».