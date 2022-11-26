ЗМІ: українські військові атакували армію РФ на острові Зміїний з САУ Caesar на баржах

Бійці ЗСУ обстрілювали російських окупантів на острові Зміїний з артилерії Caesar, пише The New York Times.

За даними видання, для обстрілу російських позицій на острові Зміїний, українські війська встановили самохідні артилерійські установки Caesar із 40-кілометровим радіусом дії.

Військові розмістили Caesar на баржі та відбуксирували їх на десять кілометрів, аби вже звідти атакувати позиції армії РФ на острові. Вони знаходились за 50 кілометрів від позицій ЗСУ.

18 листопада українська служба ВВС проаналізувала статтю видання Defense Express, яке днем раніше стверджувало, що під час чергових обстрілів України було застосовано, серед інших, ракету Х-55, яку в Радянському Союзі створювали винятково як носій ядерного боєзаряду. Експерти припустили, що замість бойової частини у цій ракеті російські військові просто «прикрутили» пусту «болванку», а ядерну боєголовку вилучили.