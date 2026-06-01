ЗМІ: високопосадовці попередили Путіна, що витрати на війну проти України стають неприйнятно високими

Високопоставлені урядовці попередили президента Росії Володимира Путіна, що витрати на війну в Україні стають неприйнятно високими, що є найсерйознішим ознакою внутрішніх розбіжностей у Москві з моменту початку повномасштабного вторгнення, повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, та згідно з вивченими документами.

За даними видання, чиновники з Міністерства фінансів Росії та Центрального банку попередили Кремль, що нинішній рівень прогнозованих витрат на оборону загрожує небезпечним зростанням дефіциту державного бюджету.

Джерела зазначили, що ці чиновники, які останніми місяцями все більше турбуються станом російської економіки та державного бюджету, запропонували нові скорочення видатків на оборону. Вони попередили, що без пошуку додаткових шляхів підвищення ефективності буде важко налагодити напружену ситуацію з державними фінансами країни.

Однак розбіжності серед політиків призвели до того, що високопосадовці Міністерства оборони та деякі представники Кремля, які рішуче налаштовані на досягнення військових цілей Путіна, наполягають на збереженні військових витрат. Вони стверджують, що їх скорочення завдасть серйозної шкоди економіці, оскільки багато підприємств залежать від контрактів, пов’язаних з військовою сферою.

За словами деяких джерел, Путін попросив чиновників Мінфіну знайти можливості для скорочення витрат в інших сферах бюджету, перш ніж звертатися до оборонної галузі.

Читайте також: Гроші закінчуються? У Росії знижують виплати військовим та їхнім родичам



За словами двох осіб, наближених до російського уряду, Міноборони не тільки чинить опір скороченням, але й вимагає додаткового фінансування. Вони зазначили, що військові видатки доведеться збільшити, щоб покрити дефіцит, який цього року сягне трьох трильйонів рублів (36 мільярдів доларів).

Джерел заявляють, що російський президент був обізнаний про бюджетні труднощі як минулого, так і цього року, тому ці виклики не є несподіванкою. Масштаб будь-яких скорочень витрат залежатиме виключно від Путіна, оскільки жодні важливі бюджетні рішення не ухвалюються без його схвалення.

Речник Кремля Дмитро Пєсков не відповів на запит про коментар.

Як заявляв міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов, у 2025 році витрати російського державного бюджету, «безпосередньо пов’язані зі спеціальною військовою операцією (так у Росії офіційно називають війну проти України)», становили 5,1 відсотка ВВП – тобто витрати на війну з Україною можна оцінити в 11,1 трильйона рублів (близько 137 мільярдів доларів).

У червні минулого року голова Мінекономрозвитку Максим Решетников заявив, що «за нинішнім відчуттям бізнесу, ми в цілому вже, здається, на межі переходу до рецесії ». Зростання економіки, яке було спричинене колосальними вливаннями до військово-промислового комплексу, майже зупинилося.



