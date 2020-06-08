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08 червня 2020, Київ 10:57
Новини | Події

Троє військових поранені на Донбасі 7-8 червня – штаб ООС

За повідомленням, двоє військових були поранені 7 червня, один – 8 червня

Троє українських військових поранені на Донбасі внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією сил протягом минулої і з початку нинішньої доби, повідомляє пресцентр Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу.

За повідомленням, двоє військових були поранені 7 червня, один – 8 червня.

«Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів українські підрозділи рішуче подавили активність противника», – повідомили у пресцентрі ООС.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

Росія обміняє Крим на Донбас? | Донбас Реалії
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Росія обміняє Крим на Донбас? | Донбас Реалії

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