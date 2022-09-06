Вибух на виставці зброї у Чернігові: двох військових взяли під варту

Деснянський районний суд Чернігова відправив під варту на 2 місяці з правом внесення застави двох військовослужбовців, що проходять у справі про поранення дітей на виставці зброї у Чернігові минулими вихідними, повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Військовослужбовцю, який на виставці зброї дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, та його командиру призначена застава у сумі 416 тис грн для кожного», – розповіли у ДБР.

5 вересня двом військовим правоохоронці повідомили підозри у порушенні правил поводження зі зброєю.

3 вересня у Чернігові на виставці зброї здетонував один із боєприпасів, через що постраждали присутні там люди.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в неділю повідомив, що, за останніми даними, за медичною допомогою звернулися 15 людей, вісім із них – діти, семеро – дорослі. Одна дитина – у вкрай тяжкому стані.