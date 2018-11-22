Один військовий поранений на Донбасі 21 листопада – штаб

Один український військовий отримав легке поранення внаслідок обстрілів на Донбасі 21 листопада, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Українські військові зазначають, що підтримувані Росією бойовики здійснили 11 обстрілів минулої доби.

«Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Новолуганське, Авдіївка, Славне, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине», – заявили в штабі.

В угрупованні «ДНР» стверджують, що один цивільний поранений унаслідок обстрілу української армії. Інформація з ресурсів бойовиків «ЛНР» тимчасово недоступна.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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