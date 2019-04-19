Один військовий поранений на Донбасі минулої доби – штаб ООС

Один український військовий поранений на Донбасі внаслідок обстрілів, які підтримувані Росією бойовики здійснили упродовж минулої доби 18 квітня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, підтримувані Росією бойовики здійснили десять обстрілів, зокрема, двічі стріляли із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Зокрема, під обстріли потрапили позиції українських військових біля таких населених пунктів: Павлопіль, Водяне, Лебединське, Піски, Талаківка, Світлодарськ, Кримське.

Після початку нової доби, 19 квітня, обстріли продовжилися, втрат серед українських військових немає, повідомляють у штабі ООС.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» про обстріли не повідомляє, в угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових у чотирьох обстрілах своїх позицій, про поранених інформації немає.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.