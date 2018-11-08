Один український військовий поранений на Донбасі 8 листопада – штаб

Один український військовий поранений на Донбасі 8 листопада, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними військових, станом на 18:00 підтримувані Росією бойовики відкривали вогонь сім разів.

«Ворог вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність противника зафіксовано на луганському напрямку. Тут, біля Кримського, окупаційні війська, окрім вищеперерахованої зброї, застосували і міномети калібру 82 міліметри», – заявили в штабі.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії. Бойовики «ЛНР» звинувачують українську армію в обстрілі населеного пункту Золоте-5, унаслідок чого загинув мирний житель.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.​

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

​Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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