Один військовий поранений на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий поранений на Донбасі 24 жовтня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

У штабі зазначили, що підтримувані Росією бойовики здійснили сім обстрілів.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілах у напрямках населених пунктів Широкине – Саханка та Водяне – Нова Таврія. Бойовики «ЛНР» заявляють, що Збройні сили Укрїани обстрілювали населений пункт Золоте-5.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.