Один військовий поранений на Донбасі – штаб ООС

Внаслідок бойових дій на Донбасі станом на 18:00 6 листопада поранений один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За даними штабу, протягом поточної доби підтримувані Росією бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

«Найбільшу вогневу активність противник проявив поблизу Кримського, що на Луганщині. Окрім того, ворожий вогонь фіксували в районах населених пунктів Зайцеве, Новгородське, Піски, Мар’їнка, Старогнатівка і Павлопіль», – йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» даних про обстріли не наводять.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.​

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

​Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.