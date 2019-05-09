Один військовий загинув, 4 поранені за минулу добу на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий загинув, ще четверо були поранені внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби, 8 травня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, бойовики обстрілювали позиції українських військових 11 разів, із них двічі – із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

Під обстріл потрапили українські позиції біля таких населених пунктів: Павлопіль, Мар’їнка, Богданівка, Старогнатівка, Лебединське, Опитне, Новотошківське, Залізне.

«На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь», – йдеться в повідомленні.

Від початку доби 9 травня обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків не зафіксували, повідомляють військові.

Бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.